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Апелляционная палата Кишинёва отменила решение о снятии с выборов кандидатов от «Шанса»

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Апелляционная палата Кишинёва вынесла постановление об отмене решения комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии с выборов кандидатов от оппозиционной партии «Шанс».
Апелляционная палата Кишинёва отменила решение о снятии с выборов кандидатов от «Шанса»
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Апелляционная палата Кишинёва постановила: отменить решение комиссии по чрезвычайным ситуациям от 3 ноября 2023 года», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что данное решение можно опротестовать в Высшей судебной палате в течение трёх суток.

Ранее партия «Шанс» обратилась в суд с 35 исками, речь в которых идёт о нарушении её прав и прав её кандидатов на местных выборах.

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