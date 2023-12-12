Апелляционная палата Кишинёва отменила решение о снятии с выборов кандидатов от «Шанса»
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.
«Апелляционная палата Кишинёва постановила: отменить решение комиссии по чрезвычайным ситуациям от 3 ноября 2023 года», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что данное решение можно опротестовать в Высшей судебной палате в течение трёх суток.
Ранее партия «Шанс» обратилась в суд с 35 исками, речь в которых идёт о нарушении её прав и прав её кандидатов на местных выборах.