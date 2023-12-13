Премьер Молдавии назвал имена оправдавших «Шанс» судей и призвал запомнить их
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Соответствующее заявление он сделал на заседании молдавского кабмина, которое транслировалось на странице правительства страны в соцсетях.
«Вчера они аннулировали решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которым правительство воспрепятствовало вмешательству преступной группировки в избирательный процесс в Республике Молдова. Эта криминальная группировка финансировалась и открыто поддерживалась Кремлём», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Речан публично назвал имена изучавших апелляцию судей, а также призвал запомнить их.
12 декабря Апелляционная палата Кишинёва вынесла постановление об отмене решения комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии с выборов кандидатов от оппозиционной партии «Шанс».
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Апелляционная палата Кишинёва своим решением подтвердила, что проведение местных выборов в республике без участия в них «Шанса» сделало избирательный процесс нелегитимным.