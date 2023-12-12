Лидер «Шанса»: суд подтвердил нелегитимность местных выборов в Молдавии
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«Этим решением было продемонстрировано, что органы государственной власти действовали незаконно и злоупотребляли, нарушали фундаментальные права человека и право на свободные выборы», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Лунгу, уже очевидно, что местные выборы, которые прошли без участия в них партии «Шанс», стали нерепрезентативными и незаконными.
Он также рассказал, что «Шанс» изучит мотивированную часть решения, а также проведёт юридический анализ, после чего объявит о своих дальнейших шагах.
12 декабря Апелляционная палата Кишинёва вынесла постановление об отмене решения комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии с выборов кандидатов от оппозиционной партии «Шанс».