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WSJ: Украина, вероятно, не сможет организовать контрнаступление до 2025 года

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Украина, вероятно, не сможет организовать ещё одно серьёзное контрнаступление до 2025 года, пишет американская газета The Wall Street Journal.
WSJ: Украина, вероятно, не сможет организовать контрнаступление до 2025 года
  • AP
  • © Alex Babenko

Дорогостоящая, длившаяся несколько месяцев кампания, направленная на «отбрасывание российских войск», завершилась небольшими изменениями на линии фронта, констатирует издание.

Сейчас «войска Киева» готовятся к длительному периоду наступления российских сил, а западные дипломаты и военные стратеги говорят, что «истощённой Украине нужно время для восстановления», а также отмечают, что, «возможно, она не сможет организовать ещё одно серьёзное контрнаступление до 2025 года».

4 декабря The Washington Post опубликовала крупный материал о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. В частности, газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.

При этом разведывательное сообщество США изначально понизило свои ожидания от контрнаступления, отметили журналисты.

Вместе с этим первые попытки украинских войск наступать в Запорожской области, начавшиеся в июне, были сорваны российскими вертолётами, беспилотниками и расчётами ПТРК, а для многих бойцов ВСУ это стало «их первым шоком» на поле боя.

По данным газеты, одну из бригад украинской армии, которая была задействована в контрнаступлении, на 70% укомплектовали военнослужащими, никогда не вступавшими в бой прежде.

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