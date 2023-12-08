WSJ: Украина, вероятно, не сможет организовать контрнаступление до 2025 года

Украина, вероятно, не сможет организовать ещё одно серьёзное контрнаступление до 2025 года, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Дорогостоящая, длившаяся несколько месяцев кампания, направленная на «отбрасывание российских войск», завершилась небольшими изменениями на линии фронта, констатирует издание.

Сейчас «войска Киева» готовятся к длительному периоду наступления российских сил, а западные дипломаты и военные стратеги говорят, что «истощённой Украине нужно время для восстановления», а также отмечают, что, «возможно, она не сможет организовать ещё одно серьёзное контрнаступление до 2025 года».

4 декабря The Washington Post опубликовала крупный материал о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. В частности, газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.

При этом разведывательное сообщество США изначально понизило свои ожидания от контрнаступления, отметили журналисты.

Вместе с этим первые попытки украинских войск наступать в Запорожской области, начавшиеся в июне, были сорваны российскими вертолётами, беспилотниками и расчётами ПТРК, а для многих бойцов ВСУ это стало «их первым шоком» на поле боя.

По данным газеты, одну из бригад украинской армии, которая была задействована в контрнаступлении, на 70% укомплектовали военнослужащими, никогда не вступавшими в бой прежде.