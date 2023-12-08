WSJ: Украина, вероятно, не сможет организовать контрнаступление до 2025 года
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Дорогостоящая, длившаяся несколько месяцев кампания, направленная на «отбрасывание российских войск», завершилась небольшими изменениями на линии фронта, констатирует издание.
Сейчас «войска Киева» готовятся к длительному периоду наступления российских сил, а западные дипломаты и военные стратеги говорят, что «истощённой Украине нужно время для восстановления», а также отмечают, что, «возможно, она не сможет организовать ещё одно серьёзное контрнаступление до 2025 года».
4 декабря The Washington Post опубликовала крупный материал о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. В частности, газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.
При этом разведывательное сообщество США изначально понизило свои ожидания от контрнаступления, отметили журналисты.
Вместе с этим первые попытки украинских войск наступать в Запорожской области, начавшиеся в июне, были сорваны российскими вертолётами, беспилотниками и расчётами ПТРК, а для многих бойцов ВСУ это стало «их первым шоком» на поле боя.
По данным газеты, одну из бригад украинской армии, которая была задействована в контрнаступлении, на 70% укомплектовали военнослужащими, никогда не вступавшими в бой прежде.