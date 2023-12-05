Эксперт Bild Рёпке назвал стратегическим просчётом США провал наступления ВСУ

Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчётов администрации США за десятки лет — команда Джо Байдена вводила в заблуждение Киев, мир и саму себя, прежде чем осознала реальность. Такое мнение выразил военный журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.

Таким образом Рёпке прокомментировал большой материал The Washington Post, посвящённый причинам провала наступления украинской армии, которое началось летом 2023 года.

В своём аккаунте журналист пожаловался на «пророссийских» пользователей, которые начали публиковать мемы под его постом. По словам Рёпке, США подвели не только Украину, но и его самого.

«Я верил оценкам самых крупных в мире разведслужб на планете и я верил в способности украинской армии», — написал он.

4 декабря The Washington Post опубликовала крупный материал о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. В частности, газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.

При этом разведывательное сообщество США изначально понизило свои ожидания от контрнаступления, отметили журналисты.

Вместе с этим первые попытки украинских войск наступать в Запорожской области, начавшиеся в июне, были сорваны российскими вертолётами, беспилотниками и расчётами ПТРК, а для многих бойцов ВСУ это стало «их первым шоком» на поле боя.

По данным газеты, одну из бригад украинской армии, которая была задействована в контрнаступлении, на 70% укомплектовали военнослужащими, никогда не вступавшими в бой прежде.