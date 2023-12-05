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Эксперт Bild Рёпке назвал стратегическим просчётом США провал наступления ВСУ

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Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчётов администрации США за десятки лет — команда Джо Байдена вводила в заблуждение Киев, мир и саму себя, прежде чем осознала реальность. Такое мнение выразил военный журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.
Эксперт Bild Рёпке назвал стратегическим просчётом США провал наступления ВСУ
  • © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Таким образом Рёпке прокомментировал большой материал The Washington Post, посвящённый причинам провала наступления украинской армии, которое началось летом 2023 года.

В своём аккаунте журналист пожаловался на «пророссийских» пользователей, которые начали публиковать мемы под его постом. По словам Рёпке, США подвели не только Украину, но и его самого.

«Я верил оценкам самых крупных в мире разведслужб на планете и я верил в способности украинской армии», — написал он.

4 декабря The Washington Post опубликовала крупный материал о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. В частности, газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.

При этом разведывательное сообщество США изначально понизило свои ожидания от контрнаступления, отметили журналисты.

Вместе с этим первые попытки украинских войск наступать в Запорожской области, начавшиеся в июне, были сорваны российскими вертолётами, беспилотниками и расчётами ПТРК, а для многих бойцов ВСУ это стало «их первым шоком» на поле боя.

По данным газеты, одну из бригад украинской армии, которая была задействована в контрнаступлении, на 70% укомплектовали военнослужащими, никогда не вступавшими в бой прежде.

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