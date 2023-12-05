Эксперт Bild Рёпке назвал стратегическим просчётом США провал наступления ВСУ
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Таким образом Рёпке прокомментировал большой материал The Washington Post, посвящённый причинам провала наступления украинской армии, которое началось летом 2023 года.
В своём аккаунте журналист пожаловался на «пророссийских» пользователей, которые начали публиковать мемы под его постом. По словам Рёпке, США подвели не только Украину, но и его самого.
«Я верил оценкам самых крупных в мире разведслужб на планете и я верил в способности украинской армии», — написал он.
4 декабря The Washington Post опубликовала крупный материал о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. В частности, газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.
При этом разведывательное сообщество США изначально понизило свои ожидания от контрнаступления, отметили журналисты.
Вместе с этим первые попытки украинских войск наступать в Запорожской области, начавшиеся в июне, были сорваны российскими вертолётами, беспилотниками и расчётами ПТРК, а для многих бойцов ВСУ это стало «их первым шоком» на поле боя.
По данным газеты, одну из бригад украинской армии, которая была задействована в контрнаступлении, на 70% укомплектовали военнослужащими, никогда не вступавшими в бой прежде.