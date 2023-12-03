Пограничники Эстонии предупредили едущих в Россию о возможном закрытии границы
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Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии.
Отмечается, что власти могут закрыть погранпункты «в целях безопасности государства и охраны общественного порядка».
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал граждан не ездить в Россию, так как границу могут закрыть.
Цахна заявлял, что Эстония готова закрыть границы с Россией при необходимости.
Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии закрывают до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище.