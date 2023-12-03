Пограничники Эстонии предупредили едущих в Россию о возможном закрытии границы

Эстонские пограничники выдают едущим в Россию листовки с предупреждением о возможном закрытии границы.

Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Отмечается, что власти могут закрыть погранпункты «в целях безопасности государства и охраны общественного порядка».

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал граждан не ездить в Россию, так как границу могут закрыть.

Цахна заявлял, что Эстония готова закрыть границы с Россией при необходимости.

Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии закрывают до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище.