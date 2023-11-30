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В МИД Эстонии призвали граждан не ездить в Россию, так как границу могут закрыть

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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал граждан не ездить в Россию, так как границу могут закрыть.
В МИД Эстонии призвали граждан не ездить в Россию, так как границу могут закрыть
  • Gettyimages.ru

«Хочу сказать нашим жителям, что, если Эстония закроет границы, те, кто будут находиться на российской стороне, обратно попасть не смогут. Сейчас однозначно не рекомендуется ездить в Россию», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, неизвестно, когда «давление на границы» станет настолько большим, что придётся их временно закрыть.

Ранее Цахна заявил, что Эстония готова закрыть границы с Россией при необходимости.

Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии закрывают до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что решение властей Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам.

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