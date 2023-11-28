RT в Telegram
Подпишись

Буданов подтвердил, что его жену госпитализировали с отравлением

Короткая ссылка
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что его жену госпитализировали с отравлением.
Буданов подтвердил, что его жену госпитализировали с отравлением
  • AFP
  • © YURIY DYACHYSHYN

«Это правда, но сейчас всё в порядке. Терапию закончили, мы ждём результатов обследования», — сказал он в комментарии проекту The War Zone.

«Украинская правда» со ссылкой на источники ранее писала, что женщину госпитализировали после ухудшения самочувствия.

После этого в ГУР Минобороны Украины подтвердили сообщения о том, что жену Буданова отравили «тяжёлыми металлами».

Как заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, женщину могли отравить мышьяком и ртутью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить