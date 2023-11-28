Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что его жену госпитализировали с отравлением.

«Это правда, но сейчас всё в порядке. Терапию закончили, мы ждём результатов обследования», — сказал он в комментарии проекту The War Zone.

«Украинская правда» со ссылкой на источники ранее писала, что женщину госпитализировали после ухудшения самочувствия.

После этого в ГУР Минобороны Украины подтвердили сообщения о том, что жену Буданова отравили «тяжёлыми металлами».

Как заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, женщину могли отравить мышьяком и ртутью.