Экс-глава СВР Украины Кондратюк: в анализах жены Буданова нашли мышьяк и ртуть
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Такое заявление он сделал в эфире радио «НВ».
«Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть», — сказал Кондратюк.
По его словам, это коснулось и нескольких сотрудников ГУР МО.
«Украинская правда» со ссылкой на источники ранее писала, что женщину госпитализировали после ухудшения самочувствия.
Предполагается, что это могло быть покушением, так как найденные в организме Будановой вещества не используются в быту или в военных целях. Проводится расследование.
После этого в ГУР Минобороны Украины подтвердили сообщения о том, что жену Буданова отравили «тяжёлыми металлами».