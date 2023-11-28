Экс-глава СВР Украины Кондратюк: в анализах жены Буданова нашли мышьяк и ртуть

Жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова могли отравить мышьяком и ртутью, заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

Такое заявление он сделал в эфире радио «НВ».

«Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть», — сказал Кондратюк.

По его словам, это коснулось и нескольких сотрудников ГУР МО.

«Украинская правда» со ссылкой на источники ранее писала, что женщину госпитализировали после ухудшения самочувствия.

Предполагается, что это могло быть покушением, так как найденные в организме Будановой вещества не используются в быту или в военных целях. Проводится расследование.

После этого в ГУР Минобороны Украины подтвердили сообщения о том, что жену Буданова отравили «тяжёлыми металлами».