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УП: жену Кирилла Буданова, предположительно, отравили тяжёлыми металлами

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Жену начальника Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова Марианну, предположительно, отравили тяжёлыми металлами — женщину госпитализировали после ухудшения самочувствия.
УП: жену Кирилла Буданова, предположительно, отравили тяжёлыми металлами
  • AFP
  • © Victor Pinchuk Foundation

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Предполагается, что это могло быть покушением, так как найденные в организме Будановой вещества не используются в быту или в военных целях. Проводится расследование.

Помимо неё также были отравлены несколько сотрудников украинской разведки. При этом отмечается, что у супруги Буданова симптомы проявились быстрее, так как она меньше весит.

По предварительным данным, её и сотрудников разведки могли отравить тяжёлыми металлами через еду.

Ранее сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского запретила ему брать шоколад из рук британского телеведущего Эдварда Гриллса из-за опасения, что украинского лидера могут отравить.

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