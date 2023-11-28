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В ГУР Минобороны Украины подтвердили отравление жены Буданова

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В ГУР Минобороны Украины подтвердили сообщения о том, что жену начальника ведомства Кирилла Буданова отравили «тяжёлыми металлами», сообщает украинский телеканал «Общественное».
В ГУР Минобороны Украины подтвердили отравление жены Буданова
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

«Спикер ГУР Юсов нам в комментарии подтвердил отравление жены руководителя разведки Буданова Марианны. По его словам, её курс лечения уже заканчивается, следующие несколько недель она будет под наблюдением», — говорится в сообщении.

«Украинская правда» со ссылкой на источники ранее писала, что женщину госпитализировали после ухудшения самочувствия.

Предполагается, что это могло быть покушением, так как найденные в организме Будановой вещества не используются в быту или в военных целях. Проводится расследование.

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