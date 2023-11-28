В ГУР Минобороны Украины подтвердили отравление жены Буданова
- AFP
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«Спикер ГУР Юсов нам в комментарии подтвердил отравление жены руководителя разведки Буданова Марианны. По его словам, её курс лечения уже заканчивается, следующие несколько недель она будет под наблюдением», — говорится в сообщении.
«Украинская правда» со ссылкой на источники ранее писала, что женщину госпитализировали после ухудшения самочувствия.
Предполагается, что это могло быть покушением, так как найденные в организме Будановой вещества не используются в быту или в военных целях. Проводится расследование.