Украинские войска не смогут остановить наступление российских бойцов в связи с неспособностью Запада поставить достаточное число артиллерийских снарядов калибра 155 мм, говорится в материале The Telegraph.

«Без снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступление российских военных, ни сама наступать в будущем», — написал автор статьи.

Отмечается, что западные страны не в состоянии выполнить собственные обещания по передаче ВСУ боеприпасов из-за их медленного производства.

Также Запад должен будет отправить некоторые резервы Израилю в связи с конфликтом с ХАМАС.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке ВСУ 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

В свою очередь, издание The American Conservative сообщило, что Владимир Зеленский начал осознавать, что Запад перестаёт верить в возможность благоприятного для Украины завершения конфликта.