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Telegraph: ВСУ не выдержат наступления российских войск без 155-мм снарядов

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Украинские войска не смогут остановить наступление российских бойцов в связи с неспособностью Запада поставить достаточное число артиллерийских снарядов калибра 155 мм, говорится в материале The Telegraph.
Telegraph: ВСУ не выдержат наступления российских войск без 155-мм снарядов
  • AP
  • © LIBKOS

«Без снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступление российских военных, ни сама наступать в будущем», — написал автор статьи.

Отмечается, что западные страны не в состоянии выполнить собственные обещания по передаче ВСУ боеприпасов из-за их медленного производства.

Также Запад должен будет отправить некоторые резервы Израилю в связи с конфликтом с ХАМАС.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке ВСУ 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

В свою очередь, издание The American Conservative сообщило, что Владимир Зеленский начал осознавать, что Запад перестаёт верить в возможность благоприятного для Украины завершения конфликта.

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