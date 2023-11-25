Telegraph: ВСУ не выдержат наступления российских войск без 155-мм снарядов
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«Без снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступление российских военных, ни сама наступать в будущем», — написал автор статьи.
Отмечается, что западные страны не в состоянии выполнить собственные обещания по передаче ВСУ боеприпасов из-за их медленного производства.
Также Запад должен будет отправить некоторые резервы Израилю в связи с конфликтом с ХАМАС.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке ВСУ 1 млн боеприпасов является нереализуемым.
В свою очередь, издание The American Conservative сообщило, что Владимир Зеленский начал осознавать, что Запад перестаёт верить в возможность благоприятного для Украины завершения конфликта.