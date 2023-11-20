Глава СНБО: на Западе начинают говорить о необходимости переговоров с Россией

Украине не нравится то, что некоторые западные партнёры начинают рассуждать о необходимости переговоров Киева и Москвы, заявил секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.

«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнёров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны на Украине, прекращению огня и так далее», — сказал он.

По мнению Данилова, некоторые союзники Киева боятся Россию, пишет РИА Новости.

Владимир Зеленский ранее выступил с заявлением, что конфликт Украины с Россией не завершится в краткие сроки.

Financial Times писала, что в мире начинают уставать от Украины и её поддержки из-за нежелания Киева начинать переговоры с Россией.