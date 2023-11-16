RT в Telegram
Подпишись

FT: мир начинает уставать от Украины из-за её нежелания начинать переговоры

Короткая ссылка
В мире начинают уставать от Украины и её поддержки из-за нежелания Киева начинать переговоры с Россией.
FT: мир начинает уставать от Украины из-за её нежелания начинать переговоры
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Financial Times.

Как отмечается в статье, после начала палестино-израильского конфликта в мире всё чаще начали интересоваться, когда закончится украинский конфликт, а не на каких условиях.

Мировая общественность теперь выражает уверенность, что главным препятствием для установления мира на Украине являются Киев и западные страны, а не Россия, резюмирует автор.

Ранее польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек высказал мнение, что в Вооружённых силах Украины наблюдается «синдром опущенных рук» на фоне усталости от конфликта и больших потерь в украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить