В мире начинают уставать от Украины и её поддержки из-за нежелания Киева начинать переговоры с Россией.

Об этом пишет газета Financial Times.

Как отмечается в статье, после начала палестино-израильского конфликта в мире всё чаще начали интересоваться, когда закончится украинский конфликт, а не на каких условиях.

Мировая общественность теперь выражает уверенность, что главным препятствием для установления мира на Украине являются Киев и западные страны, а не Россия, резюмирует автор.

Ранее польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек высказал мнение, что в Вооружённых силах Украины наблюдается «синдром опущенных рук» на фоне усталости от конфликта и больших потерь в украинской армии.