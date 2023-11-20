Владимир Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не завершится в краткие сроки. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».

«Завершится всё не так быстро, как хотелось бы», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что люди воспринимают нынешний конфликт как кино и ждут «ежедневных сюрпризов».

Ранее издание Asia Times писало, что западные страны могут сместить Зеленского с власти из-за провалов Вооружённых сил Украины на фронте и из-за неспособности одержать победу в конфликте с Россией.

В свою очередь, глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился отказом Зеленского от переговоров с Россией на фоне плохого положения дел на фронте.