Asia Times: страны Запада могут сместить Зеленского из-за провалов ВСУ
Такое мнение в статье для издания Asia Times высказал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
По мнению автора материала, у Зеленского есть только два пути, первый из которых заключается в проведении президентских выборов на Украине в марте 2024 года.
«Либо, если он будет сопротивляться, его всё равно уберут в результате революции, похожей на «майдан», — говорится в публикации.
Как пишет Брайен, западные страны начинают понимать, что украинская армия не сможет одержать победу в конфликте с Россией.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Зеленского могут отстранить от власти из-за ряда неудач украинской армии.