Asia Times: страны Запада могут сместить Зеленского из-за провалов ВСУ

Западные страны могут сместить Владимира Зеленского с власти из-за провалов Вооружённых сил Украины на фронте и неспособности одержать победу в конфликте с Россией.

Такое мнение в статье для издания Asia Times высказал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

По мнению автора материала, у Зеленского есть только два пути, первый из которых заключается в проведении президентских выборов на Украине в марте 2024 года.

«Либо, если он будет сопротивляться, его всё равно уберут в результате революции, похожей на «майдан», — говорится в публикации.

Как пишет Брайен, западные страны начинают понимать, что украинская армия не сможет одержать победу в конфликте с Россией.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Зеленского могут отстранить от власти из-за ряда неудач украинской армии.