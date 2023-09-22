Экс-разведчик Риттер: Зеленского могут отстранить от власти из-за неудач ВСУ

Владимира Зеленского могут отстранить от власти из-за ряда неудач украинской армии, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом. Украинская армия повержена на поле боя», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, коллапс ВСУ рано или поздно произойдёт, вопрос в том, когда падёт правительство Украины.

Он отметил, что Зеленский может быть отстранён от власти.

Владимир Зеленский ранее признал, что не знает, способна ли украинская армия добиться успеха в наступлении до конца 2023 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.