Боррель: полномасштабное наступление ВСУ было бы самоубийством из-за мин
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Он выступил в защиту действий ВСУ, заявив, что «страна заминирована на одну треть, и для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное контрнаступление».
Также Боррель призвал страны Запада быстрее принимать решения о поставках оружия Киеву.
Владимир Зеленский ранее признал, что не знает, способна ли украинская армия добиться успеха в наступлении до конца 2023 года.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.