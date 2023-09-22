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Боррель: полномасштабное наступление ВСУ было бы самоубийством из-за мин

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Осуществление украинской армией полномасштабного наступления было бы самоубийством из-за большого количества минных полей, заявил изданию The Guardian глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель: полномасштабное наступление ВСУ было бы самоубийством из-за мин
  • AP
  • © Olivier Matthys

Он выступил в защиту действий ВСУ, заявив, что «страна заминирована на одну треть, и для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное контрнаступление».

Также Боррель призвал страны Запада быстрее принимать решения о поставках оружия Киеву.

Владимир Зеленский ранее признал, что не знает, способна ли украинская армия добиться успеха в наступлении до конца 2023 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.

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