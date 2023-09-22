Боррель: полномасштабное наступление ВСУ было бы самоубийством из-за мин

Осуществление украинской армией полномасштабного наступления было бы самоубийством из-за большого количества минных полей, заявил изданию The Guardian глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он выступил в защиту действий ВСУ, заявив, что «страна заминирована на одну треть, и для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное контрнаступление».

Также Боррель призвал страны Запада быстрее принимать решения о поставках оружия Киеву.

Владимир Зеленский ранее признал, что не знает, способна ли украинская армия добиться успеха в наступлении до конца 2023 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.