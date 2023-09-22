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Шмыгаль: Украина должна создать эффективные укрепления по примеру российских

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинской армии необходимо создать эффективные укрепления по примеру тех, которые возвели российские войска.
Шмыгаль: Украина должна создать эффективные укрепления по примеру российских
  • AP
  • © Libkos

Его слова приводит агентство «Украинформ».

Как отметил Шмыгаль, российские войска хорошо укрепились по всей линии на Запорожском направлении.

«Нам нужно укрепляться абсолютно не меньше по всем направлениям по всей линии фронта», — сказал он.

Владимир Зеленский ранее признал, что не знает, способна ли украинская армия добиться успеха в наступлении до конца 2023 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.

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