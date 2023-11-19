Омбудсмен ДНР: многие украинские военнопленные захотели остаться в России

Многие украинские военнопленные изъявили желание остаться в России и не возвращаться на родину по обмену, так как их там ждут уголовные дела за сдачу в плен, заявила в эфире телеканала «Россия 24» омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Среди военнопленных достаточно большое количество тех ребят, которые изъявляют желание остаться в России, потому что они понимают, что, как только приедут в порядке обмена на Украину, возможны уголовные дела... и 100% отправка на линию соприкосновения», — цитирует её ТАСС.

По словам Морозовой, украинские солдаты не хотят воевать и жаждут мирной жизни, несмотря на большой период, в течение которого они не увидят своих близких.

Ранее украинский военнопленный, который добровольно сдался российским войскам на Купянском направлении, рассказал военному корреспонденту RT Александру Симонову, что в 42-й бригаде Вооружённых сил Украины командиры бьют подчинённых.

Кроме того, украинские пленные рассказали, что командиры дали им неправильные координаты.

Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными, пожелав остаться в России.