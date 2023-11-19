Офицер Дэвис: западная помощь не принесла результатов для ВСУ
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Он отметил, что США передали Украине 5 тыс. бронемашин, миллиарды долларов.
«Мы сделали всё, но это не помогло отодвинуть линию фронта», — сказал Дэвис на своём YouTube-канале.
Офицер призвал Украину начать мирные переговоры, пока страна не потеряла ещё территории.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.
Также в AT отметили, что Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота.