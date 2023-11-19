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Офицер Дэвис: западная помощь не принесла результатов для ВСУ

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Военная и финансовая помощь Запада Украине не привела к результатам, оснований рассчитывать на победу ВСУ нет, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.
Офицер Дэвис: западная помощь не принесла результатов для ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Он отметил, что США передали Украине 5 тыс. бронемашин, миллиарды долларов.

«Мы сделали всё, но это не помогло отодвинуть линию фронта», — сказал Дэвис на своём YouTube-канале.

Офицер призвал Украину начать мирные переговоры, пока страна не потеряла ещё территории.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.

Также в AT отметили, что Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота.

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