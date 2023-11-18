Экс-полковник СБУ: Запад шокирован и не понимает, что делать дальше с Украиной
- AP
Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Politeka Online.
Стариков назвал большой ошибкой распространённый киевскими властями нарратив о том, что украинская армия сможет дойти до Крыма.
«Теперь они не знают, как выйти из этого положения. Запад в шоке. Он не знает, что делать», — сказал он.
Экс-полковник добавил, что в настоящий момент страны Запада испытывают сомнения по поводу того, стоит ли дальше финансировать Киев.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.
Также в AT отметили, что Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота.