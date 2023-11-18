Экс-полковник СБУ: Запад шокирован и не понимает, что делать дальше с Украиной

Бывший полковник СБУ Олег Стариков высказал мнение, что западные страны шокированы результатом контрнаступления Вооружённых сил Украины и не знают, как действовать дальше.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Стариков назвал большой ошибкой распространённый киевскими властями нарратив о том, что украинская армия сможет дойти до Крыма.

«Теперь они не знают, как выйти из этого положения. Запад в шоке. Он не знает, что делать», — сказал он.

Экс-полковник добавил, что в настоящий момент страны Запада испытывают сомнения по поводу того, стоит ли дальше финансировать Киев.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.

Также в AT отметили, что Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота.