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Соскин: Зеленский намерен бросить армию Украины в наступление без оружия

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Владимир Зеленский и его окружение намерены вести военные действия до последнего украинца и отправить ВСУ в наступление без оружия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Группа Зеленского уже окончательно закусила и перекусила все возможные удила и настаивает на том, чтобы вести войну до последнего украинца, уничтожать все города и наступать без оружия», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

По его словам, командование украинской армии понимает, что боевые действия продолжать нет смысла.

Он отметил, что в связи с этим Зеленский стал ненужной фигурой одновременно для ВСУ, США и России.

Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко выступил за выдвижение Залужного в президенты Украины.

Как ранее писала The New York Times, украинское военное и гражданское руководство раскололось из-за признания главкома ВСУ в том, что у армии Украины на передовой тупиковая ситуация.

По мнению журналиста Гарланда Никсона, конфликт между Зеленским и Залужным может послужить причиной бунта украинских войск.

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