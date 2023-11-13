Соскин: Зеленский намерен бросить армию Украины в наступление без оружия
«Группа Зеленского уже окончательно закусила и перекусила все возможные удила и настаивает на том, чтобы вести войну до последнего украинца, уничтожать все города и наступать без оружия», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
По его словам, командование украинской армии понимает, что боевые действия продолжать нет смысла.
Он отметил, что в связи с этим Зеленский стал ненужной фигурой одновременно для ВСУ, США и России.
Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко выступил за выдвижение Залужного в президенты Украины.
Как ранее писала The New York Times, украинское военное и гражданское руководство раскололось из-за признания главкома ВСУ в том, что у армии Украины на передовой тупиковая ситуация.
По мнению журналиста Гарланда Никсона, конфликт между Зеленским и Залужным может послужить причиной бунта украинских войск.