Украинский генерал-майор Дмитрий Марченко выступил за выдвижение главкома ВСУ Валерия Залужного в президенты Украины. Об этом он сказал в эфире украинского «5 канала».

Марченко, который ранее был командующим обороной Николаева, утверждает, что не стал бы занимать место Залужного, а пошёл бы в его команду.

«Дай бог. Очень хотел бы», — сказал он, отвечая на слова ведущей о том, что на Украине много говорят о возможности выдвижения главкома. Марченко цитирует «СТРАНА.ua».

Как ранее писала The New York Times, украинское военное и гражданское руководство раскололось из-за признания главкома ВСУ Валерия Залужного в том, что у ВСУ на передовой тупиковая ситуация.

По мнению журналиста Гарланда Никсона, конфликт между Зеленским и Залужным может послужить причиной бунта украинских войск.

Сам Зеленский отмечал, что на Украине сейчас не время для выборов.