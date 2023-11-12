Генерал-майор ВСУ выступил за выдвижение Залужного в президенты Украины
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Марченко, который ранее был командующим обороной Николаева, утверждает, что не стал бы занимать место Залужного, а пошёл бы в его команду.
«Дай бог. Очень хотел бы», — сказал он, отвечая на слова ведущей о том, что на Украине много говорят о возможности выдвижения главкома. Марченко цитирует «СТРАНА.ua».
Как ранее писала The New York Times, украинское военное и гражданское руководство раскололось из-за признания главкома ВСУ Валерия Залужного в том, что у ВСУ на передовой тупиковая ситуация.
По мнению журналиста Гарланда Никсона, конфликт между Зеленским и Залужным может послужить причиной бунта украинских войск.
Сам Зеленский отмечал, что на Украине сейчас не время для выборов.