RT в Telegram
Подпишись

Генерал-майор ВСУ выступил за выдвижение Залужного в президенты Украины

Короткая ссылка
Украинский генерал-майор Дмитрий Марченко выступил за выдвижение главкома ВСУ Валерия Залужного в президенты Украины. Об этом он сказал в эфире украинского «5 канала».
Генерал-майор ВСУ выступил за выдвижение Залужного в президенты Украины
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

Марченко, который ранее был командующим обороной Николаева, утверждает, что не стал бы занимать место Залужного, а пошёл бы в его команду.

«Дай бог. Очень хотел бы», — сказал он, отвечая на слова ведущей о том, что на Украине много говорят о возможности выдвижения главкома. Марченко цитирует «СТРАНА.ua».

Как ранее писала The New York Times, украинское военное и гражданское руководство раскололось из-за признания главкома ВСУ Валерия Залужного в том, что у ВСУ на передовой тупиковая ситуация.

По мнению журналиста Гарланда Никсона, конфликт между Зеленским и Залужным может послужить причиной бунта украинских войск.

Сам Зеленский отмечал, что на Украине сейчас не время для выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить