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Журналист Никсон: конфликт Зеленского с Залужным может привести к бунту в ВСУ

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Конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным может послужить причиной бунта украинских войск. С таким мнением выступил журналист Гарланд Никсон.
Журналист Никсон: конфликт Зеленского с Залужным может привести к бунту в ВСУ
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Он напомнил, что после гибели помощника Залужного внутри киевского режима началась жестокая борьба.

«А что подумают ВСУ? Они на передовой сражаются с русскими… а в Киеве в это время идёт ещё более ожесточённая борьба», — приводит РИА Новости слова Никсона.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в интервью Залужный хотел призвать Киев и Вашингтон признать правду о грядущем поражении Украины.

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