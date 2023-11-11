Журналист Никсон: конфликт Зеленского с Залужным может привести к бунту в ВСУ
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Он напомнил, что после гибели помощника Залужного внутри киевского режима началась жестокая борьба.
«А что подумают ВСУ? Они на передовой сражаются с русскими… а в Киеве в это время идёт ещё более ожесточённая борьба», — приводит РИА Новости слова Никсона.
Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в интервью Залужный хотел призвать Киев и Вашингтон признать правду о грядущем поражении Украины.