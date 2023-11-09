NYT: раскол растёт между военным и гражданским руководством Украины

Украинское военное и гражданское руководство раскололось из-за признания главкома ВСУ Валерия Залужного в том, что у ВСУ на передовой тупиковая ситуация.

Об этом написала газета The New York Times.

«Слухи о напряжённости между президентом и главнокомандующим вооружёнными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия», — говорится в статье.

Отмечается, что украинская армия не смогла добиться результатов в ходе контрнаступления, а ВС России начали чаще атаковать. В материале указывается, что Владимир Зеленский раскритиковал Залужного, поскольку такие откровения могут стать причиной отказа западных стран дальше снабжать Украину различной помощью.

Ранее Залужный заявил в интервью The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.