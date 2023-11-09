RT в Telegram
Подпишись

NYT: раскол растёт между военным и гражданским руководством Украины

Короткая ссылка
Украинское военное и гражданское руководство раскололось из-за признания главкома ВСУ Валерия Залужного в том, что у ВСУ на передовой тупиковая ситуация.
NYT: раскол растёт между военным и гражданским руководством Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом написала газета The New York Times.

«Слухи о напряжённости между президентом и главнокомандующим вооружёнными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия», — говорится в статье.

Отмечается, что украинская армия не смогла добиться результатов в ходе контрнаступления, а ВС России начали чаще атаковать. В материале указывается, что Владимир Зеленский раскритиковал Залужного, поскольку такие откровения могут стать причиной отказа западных стран дальше снабжать Украину различной помощью.

Ранее Залужный заявил в интервью The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить