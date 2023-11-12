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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Британия выбрала Залужного на замену Зеленского

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Британская разведка выбрала главкома ВСУ Валерия Залужного в качестве замены Владимира Зеленского. Об этом сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Британия выбрала Залужного на замену Зеленского
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency

«Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль», — сказал он в интервью каналу Dialogue works на YouTube.

Джонсон подчеркнул, что замена связана с тем, что Зеленский не хочет идти на переговоры с Россией.

Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко выступил за выдвижение Залужного в президенты Украины.

Как ранее писала The New York Times, украинское военное и гражданское руководство раскололось из-за признания главкома ВСУ в том, что у армии Украины на передовой тупиковая ситуация.

По мнению журналиста Гарланда Никсона, конфликт между Зеленским и Залужным может послужить причиной бунта украинских войск.

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