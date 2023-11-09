ТАСС: в машину Филипоненко заложили до 1 кг взрывчатки

В машину экс-начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко, погибшего в Луганске в результате теракта, заложили около 1 кг взрывчатки, заявили в правоохранительных органах региона.

«По оценкам специалистов, в машине Филипоненко было до килограмма в тротиловом эквиваленте... По характеру поражения автомобиля можно говорить, что взрывчатка, наверняка, была фугасного действия», — сказал собеседник ТАСС.

8 ноября утром в Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. По информации источника RT, взрыв его автомобиля произошёл возле дома, где жил мужчина.

Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Лидер отделения ЛДПР в ЛНР Максим Уваров рассказал, что мощность взрыва машины Филипоненко была настолько большой, что лобовое стекло автомобиля подбросило на провода. От своего дома мужчина отъехал примерно на 30—40 м.

ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв машины.