ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство Филипоненко
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«Специальную операцию по ликвидации... Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления», — говорится в официальном заявлении ГУР.
8 ноября утром в Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. По информации источника RT, взрыв его автомобиля произошёл возле дома, где жил мужчина.
Следственный комитет возбудил дело о теракте.
Лидер отделения ЛДПР в ЛНР Максим Уваров рассказал, что мощность взрыва машины Филипоненко была настолько большой, что лобовое стекло автомобиля подбросило на провода. От своего дома мужчина отъехал примерно на 30—40 м.