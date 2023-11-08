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ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство Филипоненко

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ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв машины бывшего начальника Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко в Луганске.
ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство Филипоненко
  • Gettyimages.ru

«Специальную операцию по ликвидации... Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления», — говорится в официальном заявлении ГУР.

8 ноября утром в Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. По информации источника RT, взрыв его автомобиля произошёл возле дома, где жил мужчина.

Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Лидер отделения ЛДПР в ЛНР Максим Уваров рассказал, что мощность взрыва машины Филипоненко была настолько большой, что лобовое стекло автомобиля подбросило на провода. От своего дома мужчина отъехал примерно на 30—40 м.

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