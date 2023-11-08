СК расследует дело о теракте после подрыва автомобиля Филипоненко в ЛНР

Следственный комитет возбудил дело о теракте после подрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко, который погиб на месте происшествия.

РИА Новости

СК напоминает, что утром 8 ноября под днищем автомобиля Филипоненко произошёл взрыв неустановленного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: террористический акт, незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконное изготовление взрывчатых веществ. Сейчас криминалисты осматривают сам автомобиль и место взрыва. Ранее стало известно, что в Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. По информации источника RT, взрыв произошёл возле дома, где жил Филипоненко.