СК расследует дело о теракте после подрыва автомобиля Филипоненко в ЛНР
- РИА Новости
СК напоминает, что утром 8 ноября под днищем автомобиля Филипоненко произошёл взрыв неустановленного взрывного устройства.
Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: террористический акт, незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконное изготовление взрывчатых веществ.
Сейчас криминалисты осматривают сам автомобиль и место взрыва.
Ранее стало известно, что в Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
По информации источника RT, взрыв произошёл возле дома, где жил Филипоненко.