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СК расследует дело о теракте после подрыва автомобиля Филипоненко в ЛНР

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Следственный комитет возбудил дело о теракте после подрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко, который погиб на месте происшествия.
СК расследует дело о теракте после подрыва автомобиля Филипоненко в ЛНР
  • РИА Новости

СК напоминает, что утром 8 ноября под днищем автомобиля Филипоненко произошёл взрыв неустановленного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: террористический акт, незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Сейчас криминалисты осматривают сам автомобиль и место взрыва.

Ранее стало известно, что в Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. 

По информации источника RT, взрыв произошёл возле дома, где жил Филипоненко.

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