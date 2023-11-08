В ЛНР сообщили, что у дома погибшего от взрыва Филипоненко не было видеокамер
Об этом RT рассказал лидер отделения ЛДПР в ЛНР Максим Уваров. По его словам, рядом с домом экс-начальника управления Народной милиции нет никаких камер — установить того, кто заложил взрывное устройство, будет сложно.
«Но я вижу в этом украинский след. И это деятельность украинских диверсионных групп, которые пытаются запугать нас и показать, что у них длинные руки. Но не получится это сделать», — подчеркнул он.
Уваров добавил, что вряд ли покушение связано с депутатской и партийной деятельностью Филипоненко — скорее с тем, что он генерал, военный. При этом все знали, что Филипоненко сам ездит за рулём.
8 ноября утром в Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. По информации источника RT, взрыв его автомобиля произошёл возле дома, где жил мужчина.
Следственный комитет возбудил дело о теракте.