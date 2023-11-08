В ЛНР сообщили, что у дома погибшего от взрыва Филипоненко не было видеокамер

Мощность взрыва машины депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко была настолько большой, что лобовое стекло автомобиля подбросило на провода. От своего дома мужчина отъехал примерно на 30—40 м.

Об этом RT рассказал лидер отделения ЛДПР в ЛНР Максим Уваров. По его словам, рядом с домом экс-начальника управления Народной милиции нет никаких камер — установить того, кто заложил взрывное устройство, будет сложно.

«Но я вижу в этом украинский след. И это деятельность украинских диверсионных групп, которые пытаются запугать нас и показать, что у них длинные руки. Но не получится это сделать», — подчеркнул он.

Уваров добавил, что вряд ли покушение связано с депутатской и партийной деятельностью Филипоненко — скорее с тем, что он генерал, военный. При этом все знали, что Филипоненко сам ездит за рулём.

8 ноября утром в Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. По информации источника RT, взрыв его автомобиля произошёл возле дома, где жил мужчина.

Следственный комитет возбудил дело о теракте.