Если украинские власти не получат помощь от западных стран, то стране грозит дыра в бюджете на 2024 год в размере $29 млрд.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на главу украинского Минфина Cергея Марченко.

«Рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год. Но Киеву грозит дыра в $29 млрд без дальнейшей поддержки от его союзников», — приводит портал слова Марченко.

В сентябре Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.