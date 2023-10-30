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В Эстонии уволили десять полицейских за недостаточное знание эстонского языка

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В Эстонии власти решили уволить десять сотрудников Нарвского отделения полиции, так как их уровень эстонского языка не соответствует уровню С1.
В Эстонии уволили десять полицейских за недостаточное знание эстонского языка
  • Gettyimages.ru
  • © artas

Об этом пишет издание Postimees.

«В Ида-Вируской префектуре приняли решение об увольнении десяти сотрудников Нарвского отделения полиции, так как их уровень эстонского языка не соответствует уровню С1», — говорится в публикации. 

По данным издания, средний возраст уволенных сотрудников полиции составил 46,5 года.

Отмечается, что их увольнение означает, что сотрудники лишились специальной пенсии, до выхода на которою им оставалось несколько лет.

Чтобы восстановиться на службе, полицейские должны получить необходимую категорию знания языка — С1.

Ранее сообщалось, что глава эстонского МИД Маргус Цахкна утверждает, что решение Эстонии отказаться от образования на русском языке не противоречит международному праву.

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