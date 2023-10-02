МИД Эстонии: отмена образования на русском не противоречит международному праву

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна утверждает, что решение Эстонии отказаться от образования на русском языке не противоречит международному праву.

«Решение правительства о переходе на обучение на государственном языке в рамках реформы системы образования полностью соответствует международным обязательствам Эстонии», — цитирует его ТАСС.

Таким образом эстонский министр прокомментировал заявление экспертов ООН от 17 августа, в котором говорится, что отмена образования на языках национальных меньшинств серьёзно ограничивает обучение представителей нацменьшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека.

В августе в ООН заявили, что прекращение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву.