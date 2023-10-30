Экс-премьер Украины Азаров заявил о критической ситуации с лекарствами в ВСУ

В ВСУ наблюдается критическая ситуация из-за нехватки качественных лекарств и медицинского оборудования с учётом того, что количество раненых выросло втрое, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Зеленский и его камарилья скрывают, что у ВСУ серьёзные проблемы с лекарствами и медицинским оборудованием. В украинских госпиталях совершенно безрадостная картина: нет качественных медикаментов и медицинского оборудования», — написал он в соцсетях.

По словам политика, препараты, которые выдают военным, очень низкого качества и используются в случае крайней необходимости.

«Ситуация усугубляется троекратным ростом количества раненых в связи с проведением Украиной контрнаступления», — добавил Азаров.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что ВСУ за время своего контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

По его словам, Запад использует Украину как таран для нанесения России поражения.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 110 военных на Донецком направлении.