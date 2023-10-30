Шойгу: потери ВСУ за время контрнаступления составили свыше 90 тысяч солдат

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за время начатого этим летом контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом информирует ТАСС.

Кроме того, по словам министра, противник потерял около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса.

«При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов», — сказал Шойгу.

Также Шойгу заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине.

По его словам, Запад использует Украину как таран для нанесения России поражения.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 110 военных на Донецком направлении.