Шойгу: потери ВСУ за время контрнаступления составили свыше 90 тысяч солдат
Об этом информирует ТАСС.
Кроме того, по словам министра, противник потерял около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса.
«При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов», — сказал Шойгу.
Также Шойгу заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу по Украине.
По его словам, Запад использует Украину как таран для нанесения России поражения.
За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 110 военных на Донецком направлении.