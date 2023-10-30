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ВСУ потеряли до 110 военных на Донецком направлении

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Российские военные на Донецком направлении отразили атаку штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 110 человек.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Юг» Вадим Астафьев.

Отмечается, что речь идёт о районах Яковлевки, Клещеевки и Курдюмовки.

Также сообщается, что ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 155-миллиметрову гаубицу M777 американского производства, миномёты 82-го и 120-го калибров.

Также ВС России подавили 20 артрасчётов ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее ВС России уничтожили украинскую станцию РЭБ в Запорожской области.

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