ВСУ потеряли до 110 военных на Донецком направлении

Российские военные на Донецком направлении отразили атаку штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 110 человек.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Юг» Вадим Астафьев.

Отмечается, что речь идёт о районах Яковлевки, Клещеевки и Курдюмовки.

Также сообщается, что ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 155-миллиметрову гаубицу M777 американского производства, миномёты 82-го и 120-го калибров.

Также ВС России подавили 20 артрасчётов ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее ВС России уничтожили украинскую станцию РЭБ в Запорожской области.