ВСУ потеряли до 110 военных на Донецком направлении
Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Юг» Вадим Астафьев.
Отмечается, что речь идёт о районах Яковлевки, Клещеевки и Курдюмовки.
Также сообщается, что ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 155-миллиметрову гаубицу M777 американского производства, миномёты 82-го и 120-го калибров.
Также ВС России подавили 20 артрасчётов ВСУ на Краснолиманском направлении.
Ранее ВС России уничтожили украинскую станцию РЭБ в Запорожской области.