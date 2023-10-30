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ВС России подавили 20 артрасчётов ВСУ на Краснолиманском направлении

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Подразделения ВС России на Краснолиманском направлении вскрыли и подавили 20 артиллерийских расчётов ВСУ.

Об этом, как информирует ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии», — говорится в заявлении.

Также сообщается об уничтожении двух опорных пунктов и пяти районов скопления техники и живой силы противника.

Ранее ВС России уничтожили украинскую станцию РЭБ в Запорожской области.

Также ВС России уничтожили два украинских пункта управления беспилотниками.

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