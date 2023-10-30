ВС России подавили 20 артрасчётов ВСУ на Краснолиманском направлении
Об этом, как информирует ТАСС, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчётов полевой артиллерии», — говорится в заявлении.
Также сообщается об уничтожении двух опорных пунктов и пяти районов скопления техники и живой силы противника.
Ранее ВС России уничтожили украинскую станцию РЭБ в Запорожской области.
Также ВС России уничтожили два украинских пункта управления беспилотниками.