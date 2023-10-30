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Шойгу: Запад использует Украину как таран для нанесения России поражения

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Запад использует Украину как таран для нанесения России «стратегического поражения».

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

По словам главы оборонного ведомства, такие действия Запад предпринял после того, как Москва приняла контрмеры на экспансию блока НАТО во главе с США на восток.

Ранее Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом.

Также он заявил, что межгосударственные отношения Москвы и Пекина можно назвать образцовыми.

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