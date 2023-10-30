Шойгу: Запад использует Украину как таран для нанесения России поражения

Запад использует Украину как таран для нанесения России «стратегического поражения».

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

По словам главы оборонного ведомства, такие действия Запад предпринял после того, как Москва приняла контрмеры на экспансию блока НАТО во главе с США на восток.

Ранее Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом.

Также он заявил, что межгосударственные отношения Москвы и Пекина можно назвать образцовыми.