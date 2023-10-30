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Шойгу: модель отношений Москвы и Пекина можно назвать образцовой

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что межгосударственные отношения Москвы и Пекина можно назвать образцовыми.

Об этом информирует РИА Новости.

«Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой», — сказал Шойгу.

При этом глава оборонного ведомства отметил, что данная модель становится всё более привлекательной для других стран и вовлекает их в сотрудничество с Россией и Китаем.

Ранее Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом.

Также заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся заявил, что Народно-освободительная армия Китая намерена усилить сотрудничество с Вооружёнными силами России.

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