Шойгу: модель отношений Москвы и Пекина можно назвать образцовой

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что межгосударственные отношения Москвы и Пекина можно назвать образцовыми.

Об этом информирует РИА Новости.

«Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой», — сказал Шойгу.

При этом глава оборонного ведомства отметил, что данная модель становится всё более привлекательной для других стран и вовлекает их в сотрудничество с Россией и Китаем.

Ранее Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом.

Также заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся заявил, что Народно-освободительная армия Китая намерена усилить сотрудничество с Вооружёнными силами России.