Шойгу: модель отношений Москвы и Пекина можно назвать образцовой
Об этом информирует РИА Новости.
«Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой», — сказал Шойгу.
При этом глава оборонного ведомства отметил, что данная модель становится всё более привлекательной для других стран и вовлекает их в сотрудничество с Россией и Китаем.
Ранее Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом.
Также заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся заявил, что Народно-освободительная армия Китая намерена усилить сотрудничество с Вооружёнными силами России.