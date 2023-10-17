Пушилин: поставки оружия ВСУ сократятся на фоне конфликта на Ближнем Востоке
- РИА Новости
Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».
По мнению Пушилина, ситуация на Ближнем Востоке окажет серьёзное влияние на украинский конфликт.
«И, конечно же, это в свою очередь должно повлиять и на объёмы поставок в том числе. Не нужно здесь испытывать иллюзий, что Запад единомоментно перекроет все поставки для украинского режима, но, тем не менее, здесь не исключено, что акценты будут всё же смещаться», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, подчеркнул Пушилин, украинский конфликт также начинает смещаться и в информационной повестке.
Ранее обозреватель Financial Times Бен Холл заявил, что Зеленский попросил НАТО предоставить ВСУ больше оружия, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.