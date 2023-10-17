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Пушилин: поставки оружия ВСУ сократятся на фоне конфликта на Ближнем Востоке

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что поставки оружия Вооружённым силам Украины со стороны Запада сократятся на фоне палестино-израильского конфликта, однако не сразу.
Пушилин: поставки оружия ВСУ сократятся на фоне конфликта на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Пушилина, ситуация на Ближнем Востоке окажет серьёзное влияние на украинский конфликт.

«И, конечно же, это в свою очередь должно повлиять и на объёмы поставок в том числе. Не нужно здесь испытывать иллюзий, что Запад единомоментно перекроет все поставки для украинского режима, но, тем не менее, здесь не исключено, что акценты будут всё же смещаться», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, подчеркнул Пушилин, украинский конфликт также начинает смещаться и в информационной повестке.

Ранее обозреватель Financial Times Бен Холл заявил, что Зеленский попросил НАТО предоставить ВСУ больше оружия, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.

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