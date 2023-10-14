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Журналист Бердан: западные политики загнали ВСУ в мясорубку из-за жажды власти

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Политики стран Запада погнали украинскую армию в мясорубку по причине жажды власти, заявил обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан.

«Украинцы должны впасть в ярость из-за того, что их народ систематически сокращают, одновременно используя и загоняя в мясорубку», — пишет Бердан.

По его словам, страны Запада не смогут добиться успеха в ходе украинского конфликта.

Он отметил, что мировые лидеры своими выходками пытаются удовлетворить жажду власти.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.

Бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что Владимир Зеленский приказал украинской армии действовать по тактике Североатлантического альянса, в результате чего ВСУ терпят поражение.

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