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Песков заявил, что Путин и Алиев не обсуждали ситуацию вокруг Варданяна

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Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не обсуждали в публичной части встречи ситуацию вокруг Рубена Варданяна, экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Песков заявил, что Путин и Алиев не обсуждали ситуацию вокруг Варданяна
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«Нет», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Российской газеты», обсуждалась ли тема Варданяна во время переговоров.

Отвечая на вопрос других журналистов, Песков отметил, что также была продолжительная часть разговора тет-а-тет, и он не знает, о чём там шла речь.

Ранее Алиев поблагодарил Россию за посредничество в налаживании отношений с Арменией.

В конце сентября стало известно, что Варданяна задержали на границе Азербайджана.

1 сентября 2022 года Варданян заявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах.

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