Алиев поблагодарил Россию за посредничество в налаживании отношений с Арменией
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Об этом он сказал в ходе 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран — участниц Содружества Независимых Государств.
«Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия — наш сосед и союзник, а также союзник Армении», — отметил он.
Как сообщил ТАСС, азербайджанский лидер добавил, что если Ереван откажется от посредничества Москвы, то альтернативой могут стать прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку дали предварительное согласие на встречу в Брюсселе.