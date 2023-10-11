Алиев поблагодарил Россию за посредничество в налаживании отношений с Арменией

Баку с благодарностью относится к посредничеству Москвы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Такое заявление сделал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Об этом он сказал в ходе 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран — участниц Содружества Независимых Государств.

«Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия — наш сосед и союзник, а также союзник Армении», — отметил он.

Как сообщил ТАСС, азербайджанский лидер добавил, что если Ереван откажется от посредничества Москвы, то альтернативой могут стать прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку дали предварительное согласие на встречу в Брюсселе.