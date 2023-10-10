Пашинян заявил о предварительном соглашении Еревана и Баку на встречу в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку дали предварительное согласие на встречу в Брюсселе.

«Наша встреча (с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. — RT) в Брюсселе, о готовности провести эту встречу заявили и мы, и Азербайджан, будет означать, что стороны хотят двигаться к миру», — приводит ТАСС его слова.

Пашинян оценил в 70% вероятность подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армения самостоятельно признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Кроме того, Пашинян подписал на встрече в Гранаде декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, что включает Карабах.