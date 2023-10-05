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Пашинян подписал декларацию, где Карабах признан территорией Азербайджана

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал на встрече в Гранаде декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, что включает Карабах.
Пашинян подписал декларацию, где Карабах признан территорией Азербайджана
  • AFP
  • © Press Service of Armenian Prime Minister

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км)», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армения самостоятельно признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

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