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«Страна.ua»: на Украине возник дефицит молока из-за сокращения поголовья скота

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Руководитель украинской агрофирмы «Колос» Леонид Центил заявил, что украинцы сталкиваются с дефицитом молока из-за массового вырезания поголовья скота.

Об этом пишет «Страна.ua».

По данным издания, спрос в стране на молоко уже существенно превышает предложение.

«На Украине назревает настоящий молочный кризис. Молоко уже в дефиците, а цены на него пошли вверх», — сказал Центил.

По его словам, за время конфликта под нож ушла почти треть поголовья.

«Статистка страшная... Частные дворы и мелкие фермеры массово вырезают коров», — добавил мужчина.

Ранее сообщалось, что потери Украины от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, которое ввели Словакия, Венгрия и Польша, могут составить до $230 млн в месяц.

Также внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил о разворачивающейся гуманитарной катастрофе во временно подконтрольном ВСУ Херсоне.

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