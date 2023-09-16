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Советник Сальдо заявил о разворачивающейся гуманитарной катастрофе в Херсоне

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Внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил о разворачивающейся гуманитарной катастрофе во временно подконтрольном ВСУ Херсоне.
Советник Сальдо заявил о разворачивающейся гуманитарной катастрофе в Херсоне
  • AP

«Там проблемы с продуктами, перебои со светом и водой, полный коллапс, в том числе мусорный, нет работы, но есть коммунальные платежи, плюс продолжается террор со стороны парамилитарных бандформирований, людей постоянно похищают, угрожают, вымогают деньги», — заявил он РИА Новости.

Малькевич подчеркнул, что сложившуюся ситуацию в Херсоне можно назвать не просто гуманитарной, а социогуманитарной катастрофой.

«Поэтому в городе не просто гуманитарная, а, я бы сказал, разворачивается социогуманитарная катастрофа», — добавил он.

Он также отметил, что жителей города шокирует то, что на левом берегу региона, контролируемом Россией, не только есть работа и функционируют образовательные учреждения, а строительство идёт без остановки, но и что население временно освобождено от оплаты коммунальных услуг.

Ранее назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин заявил об эвакуации семей с детьми из некоторых населённых пунктов подконтрольных Киеву районов Херсонской области.

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