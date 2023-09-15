Киев частично эвакуирует жителей контролируемых ВСУ районов Херсонской области
Назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин заявил об эвакуации семей с детьми из некоторых населённых пунктов подконтрольных Киеву районов Херсонской области.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Кроме того, Прокудин отметил, что теперь комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00 мск.
Ранее украинские власти в Херсоне вводили круглосуточный комендантский час.
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