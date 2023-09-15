Киев частично эвакуирует жителей контролируемых ВСУ районов Херсонской области

Назначенный Киевом глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин заявил об эвакуации семей с детьми из некоторых населённых пунктов подконтрольных Киеву районов Херсонской области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Кроме того, Прокудин отметил, что теперь комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00 мск.

Ранее украинские власти в Херсоне вводили круглосуточный комендантский час.