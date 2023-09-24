РИА Новости: Украина может терять $230 млн в месяц из-за эмбарго на продукты

Потери Украины от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, которое ввели Словакия, Венгрия и Польша, могут составить до $230 млн в месяц.

Такие расчёты произвело РИА Новости на основе данных статслужб стран. Самые большие потери Украина может понести из-за эмбарго, введённого Польшей. Из сельскохозяйственных культур наиболее чувствительным может оказаться эмбарго на поставки кукурузы в восточноевропейские страны. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус призвал Украину отозвать свою жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по зерну.