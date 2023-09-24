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РИА Новости: Украина может терять $230 млн в месяц из-за эмбарго на продукты

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Потери Украины от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, которое ввели Словакия, Венгрия и Польша, могут составить до $230 млн в месяц.

Такие расчёты произвело РИА Новости на основе данных статслужб стран.

Самые большие потери Украина может понести из-за эмбарго, введённого Польшей.

Из сельскохозяйственных культур наиболее чувствительным может оказаться эмбарго на поставки кукурузы в восточноевропейские страны.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус призвал Украину отозвать свою жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по зерну.

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